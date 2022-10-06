В бюджете Татарстана на 2023 год не заложены средства на частичную мобилизацию

В бюджете Татарстана на 2023 год не предусмотрены средства на мероприятия в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Гела Герасимова на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Это полномочия федерального бюджета, Министерства обороны. У нас в бюджете этих средств не предусмотрено», – заявила замглавы Минфина.

Вопрос о финансировании мероприятий по частичной мобилизации поднял депутат Алексей Созинов. «Указом Президента России объявлена частичная мобилизация. Очевидно, как даны пояснения, это не разовое мероприятие. Эти мероприятия будут продолжаться и, очевидно, выйдут в 2023 год. За счет каких средств и как определены в бюджете расходы на эти мероприятия?» – спросил парламентарий.

Такой же вопрос интересовал депутатов на заседании Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению. Герасимова рассказала, что социальные выплаты семьям погибших во время специальной военной операции на Украине в настоящее время осуществляются за счет средств резервного фонда Татарстана.

«Распоряжение вышло. По факту эти выплаты, сами понимаете, мы просчитать не можем. Соцвыплаты проиндексированы, резервный фонд у нас тоже с небольшим ростом заложен», – подчеркнула она.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России в связи с проведением спецоперации на Украине.