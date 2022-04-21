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Ру Тат
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Наука и образование
21 апреля 2022  16:27
Гульнар Гарифуллина

Депутат Ркаил Зайдулла: В школах после гимна России должен звучать гимн Татарстана

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Депутат Госсовета РТ и председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла уверен, что в школах Татарстана наряду с гимном России должен звучать гимн республики, а также подниматься ее государственный флаг. О своем понимании ситуации он рассказал на 31-й заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

По мнению Зайдуллы, во время специальной военной операции на Украине вопрос патриотического воспитания выходит на передний план.

«Каждый старается внести свой вклад. По указанию министра образования РФ Сергея Кравцова в каждой школе будут звучать гимн России и подниматься государственный флаг. Патриотическое воспитание и так не останавливается. Патриотическое воспитание необходимо, но в этом решении не говорится о том, что должен звучать гимн национальной республики и подниматься ее государственный флаг», — констатировал депутат.

В связи с этим Ркаил Зайдулла рассказал, что связывался с коллегами из Башкортостана. «Они говорят, что после гимна России будет звучать гимн Башкортостана и подниматься государственный флаг республики. Думаю, нам тоже действовать надо таким образом», — сказал он.

«Мы встретимся с депутатами Госдумы от Татарстана, подумаем. Возможно, один раз в неделю, например, по понедельникам, будет такой элемент воспитания патриотизма», — ответил депутату Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

#госсовет рт
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