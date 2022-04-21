Фарид Мухаметшин поддержал решение об исполнении гимна Татарстана в школах

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин поддержал решение поднимать в школах не только флаг России, но и флаг Татарстана с исполнением двух государственных гимнов. Об этом руководитель парламента заявил на 31-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Гимн — это элемент патриотизма. Возможно, раз в неделю, по понедельникам, это нужно делать. Это будет проявление патриотизма, воспитание любви к Родине, флагу, гимну, гербу, тем символам, которые есть в стране и национальных республиках», — сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета добавил, что «Россия удивительно живо выдерживает санкции». «Перестройка экономики потребует времени, и нам надо будет это пережить. Но думаю, что наша наукоемкая промышленность способна разработать комплектующие, электронику, которые будут использоваться на современных машинах», — уверен он.

Вопрос о необходимости проигрывать в школах гимн национальных республик наряду с гимном России поднял депутат Госсовета Татарстана Ркаил Зайдулла. Он убежден, что во время специальной военной операции на Украине на первый план выходит необходимость патриотического воспитания.

«По поручению министра просвещения Сергея Кравцова в каждой школе будет звучать российский гимн и подниматься российский флаг, но он не упомянул о том, чтобы и гимны национальных республик звучали. Я пообщался с коллегами из Башкортостана. Они говорят, что после гимна России поднимут флаг Башкортостана и будет играть гимн Башкортостана. Думаю, нам следует действовать таким же образом», — подчеркнул парламентарий.

Ранее министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что в школах Татарстана будут поднимать два государственных флага, страны и республики, с исполнением двух государственных гимнов, о чем сообщал «Татар-информ».