Оппозиционно настроенный депутат Верховной Рады Александр Дубинский предложил отстранить Президента Украины Владимира Зеленского от власти из-за его неадекватного, на взгляд парламентария, состояния. Политик написал об этом в своем Telegram-канале, на его слова обратил внимание ТАСС.

«Он безумен. Сумасшедший. И живет в выдуманной реальности, которая меняется так, чтобы он ни в чем не был виноват», — поделился своим пониманием действий Зеленского политик, ранее бывший членом связанной с ним партии «Слуга народа».

Дубинский назвал украинского лидера неадкватным и призвал отстранить последнего от власти.

Основанием для подобных утверждений депутата стало недавнее заявление Зеленского, что страны Запада лгали Украине относительно перспектив вступления в НАТО.

Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая 2024 года. В марте прошлого года должны были пройти очередные выборы глав государства, которые были отменены.