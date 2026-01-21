Депутат Полуянова поддержала идею продления работы яслей и детсадов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продление режима работы детских садов и яслей поможет поддержать семьи и положительно скажется на демографической ситуации в стране. Об этом заявила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова, ее слова приводит «ТАСС».

Полуянова отметила, что более длительное время работы дошкольных учреждений позволяет молодым матерям спокойнее и без лишнего стресса возвращаться к профессиональной деятельности, не теряя квалификацию и не выпадая из профессии.

Депутат подчеркнула, что такая мера является взвешенным и продуманным шагом и подтверждает, что поддержка семей и демографии остается реальным приоритетом государственной политики.

Она также добавила, что подобные решения усиливают уверенность семей в будущем и создают условия, при которых рождение детей не становится препятствием для самореализации и получения стабильного дохода.