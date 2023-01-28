Депутат Олег Морозов предложил увеличить «болезненность» ударов России

После сегодняшнего удара Вооруженных сил Украины по поселку Новоайдар в Луганской народной республике депутат Государственной Думы Олег Морозов призвал увеличить «болезненность» ударов Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ответ один, и его разделяют все мои соотечественники! Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена», — поделился своим пониманием обстановки и желательных перспектив парламентарий.

Кроме того, Морозов выразил уверенность в том, что «уничтожение лиц, отдающих <…> преступные приказы», включая высшее политическое руководство Украины, должно стать «важным делом наших спецслужб и наших высокоточных ударов».

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что сегодня около 7.30 утра украинские войска обстреляли ракетами, запущенными из реактивной системы залпового огня HIMARS, здание районной больницы в Новоайдаре. По информации военного ведомства, в результате погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 человека.