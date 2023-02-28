Депутат объяснил необходимость создания в Татарстане Управления по работе с садоводами

Для контроля над расходованием бюджетных средств, выделяемых на поддержку и развитие садоводческих и огороднических товариществ в Татарстане, необходимо создать специализированное Управление по работе с садоводами. Об этом «Татар-информу» заявил заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

«В целях совершенствования работы садоводческих товариществ мы предложили Минсельхозпроду Татарстана создать отдельное Управление по развитию садоводства под учредительством Кабмина РТ со штатом не менее десяти человек, а также выделить две служебные машины», — отметил он.

Собеседник агентства пояснил, что изучил опыт работы властей Санкт-Петербурга в этой области. Управление по развитию садоводства и огородничества существует в северной столице с 1995 года. Занятие граждан садоводством рассматривается там в первую очередь как часть социальной сферы.

Управление состоит из трех отделов и двух секторов со штатной численностью в 20 сотрудников. Оно выполняет функции главного распределителя бюджетных средств, имеет административное здание и Дом садоводов с актовым залом для проведения собраний, а также собственное печатное издание и архив.

«Финансирование данного направления в Санкт-Петербурге составляет всего 240 млн рублей в год, что почти в четыре раза меньше, чем в Татарстане», — уточнил Тахир Хадеев.

Согласно данным Минсельхозпрода РТ, за шесть лет по программе капитального ремонта внутренней и внешней инфраструктуры садоводческим и огородническим товариществам в Татарстане было выделено 3,7 млрд рублей. Подробнее о господдержке садоводческих и огороднических товариществ в республике читайте в материале «Татар-информа» «По примеру Питера»: в Татарстане предложили создать Управление по работе с садоводами.