Депутат Москвичев: «АвтоВАЗ» находится на подъеме, может выпускать до 700 тыс. авто в год

«АвтоВАЗ» сейчас находится на подъеме и может спокойно выпускать до 700 тыс. машин в год. Об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв, чьи слова приводит «Дума. ТВ».

Ранее сообщалось, что по итогам 2024-го «АвтоВАЗ» произвел почти 525,6 тыс. машин марки «Лада». Причем отечественный автопроизводитель перевыполнил поставленный план.

«Думаю, что «АвтоВАЗ» свободно способен выпускать 600-700 тысяч машин (в год – прим. Т-и)», - сказал парламентарий.

Он пояснил, что при таком объеме и соответствующих продажах, а также текущем уровне сервиса, отечественный автопроизводитель сможет получать хорошую прибыль и, как следствие, развиваться опережающими темпами.

До этого автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов говорил, что российский автопром нужно развивать, но для этого нужно вкладывать деньги в развитие производства. Он подчеркнул, что производить собственные автомобили могут далеко не все страны, поэтому наличие у России своего автопроизводства является признаком национальной технологической самодостаточности.

«В этом процессе задействованы и обработка металла, и производство стекла, пластика, электроники, кожи и тканей, каучука и резины. Автомобиль – это воплощение мультитехнологических достижений промышленности» – отметил Попов.