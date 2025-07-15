Автоэксперт Попов назвал «безумной» идею ввести пошлины на китайские машины

Автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов раскритиковал идею ввести пошлины на китайские машины.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг предложил обложить пошлинами машины из КНР, чтобы поддержать российский автопром и защитить отечественного автопроизводителя от «захвата» российского рынка «китайцами», пишет «Лента.ru».

«Если председатель Госдумы готов сесть за руль российского автомобиля Lada Aura, то тогда ладно. А то они сами будут ездить на Aurus, а мы на Lada Vesta. То есть, защитим российского производителя от вкусных и импортных помидоров – введем пошлину на вкусные помидоры, заставив покупать невкусные. Проще пареной репы: запретим покупать все, что не российское! Безумная и глупая идея!» – поделился мнением Попов в беседе с журналистом «Татар-информа».

Он согласился с тем, что российский автопром нужно развивать. Однако, по его мнению, для этого нужно вкладывать деньги в развитие производства, а не просто «перекрывать» возможности людям для покупки машин других брендов.

«Дело в том, что собственное автомобильное производство могут позволить себе далеко не все страны. Собственное автомобильное производство является признаком национальной технологической самодостаточности, потому что в этом процессе задействованы и обработка металла, и производство стекла, пластика, электроники, кожи и тканей, каучука и резины. Автомобиль – это воплощение мультитехнологических достижений промышленности. Но нельзя же создавать приоритет для собственного автопроизводителя, совершенно не вкладываясь в качество работы?» – обратил внимание автоэксперт.

Попов отметил, что в случае принятия такой инициативы отечественный автопром просто перестанет развиваться из-за отсутствия конкурентов. При этом китайским автопроизводителям такие нововведения «погоды не сделают»: они просто начнут отправлять свои машины в другие страны.