Депутат Миронов призвал проверить «АвтоВАЗ» после слов Соколова о подорожании «Лады»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал Счетную палату проверить «АвтоВАЗ» после слов главы компании Максима Соколова о необходимости повысить цены на отечественные машины. Своим мнением парламентарий поделился в беседе с «Газетой.Ru».

Миронов подчеркнул, что государство предпринимает разные меры, чтобы поддержать российского автопроизводителя: в 2026 году из госбюджета выделят почти 1 трлн рублей для автогиганта. Кроме того, до 2028-го «АвтоВАЗ» освободили от налога на прибыль, приняли закон о локализации такси и повысили утильсбор, чтобы «выдавить с рынка конкурентов из КНР».

Однако, несмотря на принятые меры, по итогам 10 месяцев 2025 года продажи «Лады» только снизились на четверть, подчеркнул Миронов.

«Г-н Соколов (глава «АвтоВАЗ» — прим. Т-и) заявляет о том, что у завода нет денег. А куда же они делись?! Не пора ли «АвтоВАЗ» навестить аудиторам Счетной палаты — давненько их там не было», - предложил Миронов.

По его мнению, менеджеры «АвтоВАЗа» должны объяснить, из чего складывается себестоимость отечественной машины. Если не организовать проверку, то, как отметил Миронов, автогигант продолжит «поглощать все больше ресурсов», а цены продолжат расти без улучшения качества отечественного автомобиля.