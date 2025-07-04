Депутат Милонов выступил за сокращение рабочего времени по пятницам

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Инициатива сокращения продолжительности рабочего дня по пятницам актуальна и давно назрела, учитывая изменившиеся условия труда и загрузку сотрудников. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с парламентарием Ярославом Ниловым предложила сократить на час продолжительность рабочего дня по пятницам при пятидневке.

«Пятница — это день, когда рабочая эффективность снижается, а физическая и эмоциональная усталость накапливается за всю неделю. Это подтверждается и медицинскими исследованиями, и реальной ситуацией на рабочих местах», — отметил парламентарий.

Милонов подчеркнул, что сегодня границы между работой и личной жизнью практически стерты, и сотрудники фактически остаются вовлечёнными в рабочий процесс круглосуточно, они постоянно на связи — через мессенджеры, электронную почту, корпоративные чаты. Это создает дополнительную нагрузку, даже вне официального рабочего времени», — пояснил он.

По его словам, переход к сокращённому рабочему дню по пятницам может стать первым шагом к более системной реформе. «Лучше всего даже перейти на семичасовой рабочий день. Это позволит улучшить здоровье сотрудников и повысить общую продуктивность труда», — добавил депутат.

Милонов выразил надежду, что законопроект будет принят и приведёт к позитивным изменениям в трудовом законодательстве.