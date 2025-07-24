Депутат Милонов: Утолщение стен не поможет повысить рождаемость в стране

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею делать стены в домах толстыми, чтобы люди не стеснялись заниматься интимной жизнью и тем самым повысили рождаемость в России.

Ранее с такой инициативой в Минстрой обратились представители организации «Отцы рядом». По словам авторов данного предложения, использование качественных материалов при строительстве домов повысит уровень звукоизоляции, и тем самым будут созданы комфортные условия для личной жизни граждан. Отсутствие стеснения для занятий интимной жизнью, по их мнению, будет способствовать росту рождаемости, пишет «Вечерняя Москва».

«Это больше похоже на строительную рекламу. Не могу сказать, как такая мера поможет повысить рождаемость, потому что у нас огромное количество людей живет в хрущевках, где слышимость вообще от первого до последнего этажа. Думаю, это не более чем хайп на теме. Лучше пусть более серьезные вопросы поднимают», – поделился своим мнением парламентарий с журналистом «Татар-информа».

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец призвала помочь семьям с решением жилищного вопроса, чтобы молодым супругам было легче решиться на рождение первого ребенка.