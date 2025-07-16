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Общество 16 июля 2025 14:31

Депутат Милонов раскритиковал идею создать реестр неженатых мужчин РФ

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Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «глупой» идею создать реестр неженатых мужчин в России.

Ранее активисты предложили создать реестр неженатых мужчин России. Согласно инициативе, тех холостяков, которые не ходят на свидания с девушками, следует включать «в черный список» МВД и отправлять в армию или на исправительные работы. По мнению инициаторов, такая мера поможет решить демографические проблемы в РФ.

«Глупость какая-то. Было бы умное предложение, а тут прокомментировать – только испортить, в самом деле», – сказал парламентарий «Татар-информу».

По его мнению, такие инициативы не достойны обсуждения.

До этого парламентарий также раскритиковал идею сократить срок обучения в школе до 10 лет, чтобы снизить средний возраст рождения первого ребенка. Милонов считает, что к таким предложениям не стоит относиться серьезно, поскольку они не слишком проработаны.

#реестр #мужчины #холостяк #демография #Госдума
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