Депутат Милонов раскритиковал идею создать реестр неженатых мужчин РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «глупой» идею создать реестр неженатых мужчин в России.

Ранее активисты предложили создать реестр неженатых мужчин России. Согласно инициативе, тех холостяков, которые не ходят на свидания с девушками, следует включать «в черный список» МВД и отправлять в армию или на исправительные работы. По мнению инициаторов, такая мера поможет решить демографические проблемы в РФ.

«Глупость какая-то. Было бы умное предложение, а тут прокомментировать – только испортить, в самом деле», – сказал парламентарий «Татар-информу».

По его мнению, такие инициативы не достойны обсуждения.

До этого парламентарий также раскритиковал идею сократить срок обучения в школе до 10 лет, чтобы снизить средний возраст рождения первого ребенка. Милонов считает, что к таким предложениям не стоит относиться серьезно, поскольку они не слишком проработаны.