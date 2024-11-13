Депутат Милонов назвал холостяков ущербными и посоветовал им принять постриг

Виталий Милонов

Фото: сайт Госдумы РФ

Холостяцкий образ жизни противоестественен для мужчины. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Тем же, кто не желает вступать в брак, парламентарий рекомендовал принять монашеский постриг.

«Холостячество — это состояние ущербное. Любой мужчина об этом знает, если он в этом не сознаётся, значит, он немножечко лукавит. Потому что это неестественное состояние жизни для человека», – приводит его слова «Говорит Москва».

По словам парламентария, мужчины, у которых есть жена и дети, как правило, добрые и ратующие за свою страну и ее будущее.

«А человек, который холостяк, за что он? Он за смерть», – заключил депутат.

Ранее Милонов раскритиковал инициативу о введении налога на бездетность в стране. Свою позицию парламентарий объяснил тем, что введение такой меры не окажет существенного положительного влияния на демографическую ситуацию в стране.