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Депутат Милонов назвал холостяков ущербными и посоветовал им принять постриг
Холостяцкий образ жизни противоестественен для мужчины. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Тем же, кто не желает вступать в брак, парламентарий рекомендовал принять монашеский постриг.
«Холостячество — это состояние ущербное. Любой мужчина об этом знает, если он в этом не сознаётся, значит, он немножечко лукавит. Потому что это неестественное состояние жизни для человека», – приводит его слова «Говорит Москва».
По словам парламентария, мужчины, у которых есть жена и дети, как правило, добрые и ратующие за свою страну и ее будущее.
«А человек, который холостяк, за что он? Он за смерть», – заключил депутат.
Ранее Милонов раскритиковал инициативу о введении налога на бездетность в стране. Свою позицию парламентарий объяснил тем, что введение такой меры не окажет существенного положительного влияния на демографическую ситуацию в стране.
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