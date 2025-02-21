Депутат Когогина передала 86 тонн гуманитарного груза бойцам в зоне СВО

В канун Дня защитника Отечества депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина передала в подшефные воинские части очередную партию гуманитарного груза весом свыше 86 тонн на сумму порядка 32 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Здесь все необходимое для защиты жизней. Квадрокоптеры с тепловизором, портативные детекторы против дронов, колеса и запасные части для грузовиков, металл для изготовления защитных сооружений, рыболовные сети для укрытия от дронов, кубовые емкости для воды и многое другое», – отметила Когогина.

Парламентарий пояснила, что гуманитарный груз сформирован по заявкам воинских подразделений, по просьбам военнослужащих.

«Отдельно хочу передать вам приветы и слова благодарности от наших мастериц серебряного возраста – от ваших матерей и бабушек, которые специально для вас сплели маскировочные сети, сшили противотепловизионные одеяла, маскхалаты, комплекты теплой одежды – знаю, что тепло их рук обязательно дойдет до каждого из вас. Они очень верят в вас, в скорейшую победу и с нетерпением ждут вашего возвращения домой, как и все мы», – обратилась Альфия Когогина к военнослужащим.

Депутат также указала, что груз, хоть и очередной, но особый.

«Он приурочен ко Дню защитника Отечества! Поэтому сегодня среди тех, кому мы хотим передать тепло наших сердец, братский привет, национальные угощения и комфортабельный автобус – бойцы госпиталя 1602 Минобороны России. А Военной комендатуре Херсонской области мы передаем автомобиль УАЗ», – отметила депутат.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.