Депутат Казгордумы доставил в Лисичанск очередную партию спортивного инвентаря

В Лисичанск из Татарстана прибыл очередной гуманитарный груз. В этот раз депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов доставил в подшефный город спортивный инвентарь.

«Мы привезли в Лисичанск большое количество инвентаря. Все для того, чтобы детишки могли заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни», – отметил народный избранник.

Мячи, обручи, гантели, гири, скакалки и гимнастическое бревно марсель Шарапов передал лично начальнику отдела по делам молодежи, спорта и туризма Ольги Лавской.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Марсель Шарапов откликнулся с инициативой, чтобы внести свой вклад в одно большое дело. По словам депутата, на закупку ушло пару недель.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого