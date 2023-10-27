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Депутат Казгордумы доставил в Лисичанск очередную партию спортивного инвентаря
В Лисичанск из Татарстана прибыл очередной гуманитарный груз. В этот раз депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов доставил в подшефный город спортивный инвентарь.
«Мы привезли в Лисичанск большое количество инвентаря. Все для того, чтобы детишки могли заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни», – отметил народный избранник.
Мячи, обручи, гантели, гири, скакалки и гимнастическое бревно марсель Шарапов передал лично начальнику отдела по делам молодежи, спорта и туризма Ольги Лавской.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Марсель Шарапов откликнулся с инициативой, чтобы внести свой вклад в одно большое дело. По словам депутата, на закупку ушло пару недель.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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