«Спортинвентарь и теплые носки»: на Донбасс отправили гуманитарный груз из Казани

В Лисичанск и Рубежное из Казани сегодня отправилась очередная партия гуманитарного груза. Собрать помощь помогла «Единая Россия».

В сборе гуманитарной помощи приняли участие Бавлинский, Мамадышский, Сармановский Тюлячинский, Черемшанский, Елабужский и Чистопольский районы, а также казанское местное отделение «Единой России».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Еще две фуры укомплектованы группой компаний «Нэфис» по инициативе депутата Госдумы Ирека Богуславского. Благодаря этому жители Лисичанска и Рубежного получат бытовую химию. Запрос на эту категорию груза был сделан администрацией этих городов.

Спортивный инвентарь для детей – гимнастические брусья, мячи, обручи и канаты, отправятся на Донбасс благодаря усилиям заслуженного тренера РФ, координатора партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ» Ольги Павловой при содействии депутата казгордумы Марселя Шарапова. Он рассказал, что откликнулся с инициативой, чтобы внести свой вклад в одно большое дело.

«Я, являясь директором спортивного клуба, собрал различные мячики, скакалки, гантели, гири и брусья для тренировок. Мы хотим, чтобы дети могли свободно заниматься спортом, чтобы они были здоровыми и вели правильный образ жизни», – поделился Марсель Шарапов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Весь инвентарь был собран за счет личных средств, добавил депутат. По его словам, на закупку ушло пару недель.

«Этот груз очень важно отправить. Надеюсь, вчера все видели заседание Госсовета РФ, на котором выступал глава нашего государства и говорил о том, что сегодня спорт является приоритетом для нашего государства. Следующий год объявлен Годом спорта, и я думаю, что заниматься спортом должны все, в том числе и те, кто живет сегодня в новых регионах России. К 2030 году активно заниматься спортом должны 70 процентов населения. Что касается нашей миссии и партии “Единая Россиия”, то если раньше мы отправляли туда просто гуманитарный груз, то сегодня ведем ряд акций, связанных со спортом и здоровым образом жизни», – поделилась Ольга Павлова.

Она добавила, что в новых территориях сейчас идет активный ремонт спортивных залов и клубов, поэтому инвентарь – это то, в чем они сильно нуждаются.

«Также там будут открываться не только центры тестирования ГТО, но и спортивные федерации. Республика Татарстан возьмет над ними шефство в городах Рубежное и Лисичанск. Это и акробатический рок-н-ролл, и дзюдо, и легкая атлетика и многое другое. Эта работа начнется после того, как будет проведен капитальный ремонт в школах и появится необходимое для этого место», – добавила она.

Руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие» Алсу Набиева рассказала, что груз формировался по запросам местных жителей. В основном они просили антисептики, бытовую химию, автомобильные колеса.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы хотим поблагодарить всех наших коллег и депутатов Государственной думы и глав администраций, которые едут сопровождать этот груз. Во всем этом принимают участие неравнодушные жители республики и сторонники партии “Единая Россия”, наши партийные коллеги и руководители различных проектов, а также молодежный актив нашей партии», – поделилась Алсу Набиева.

Скоро зима, а значит теплые носки – снова один из обязательных пунктов. Активисты «Единой России» благодаря проекту «Подари тепло солдату» сами связали целую партию теплых носков – их также отправили сегодня из Казани, добавила Алсу Набиева.

Всего в ЛНР из Татарстана отправят 8 фур, общим весом 160 тонн. Стоит отметить, что это уже 17-я отправка гуманитарной колонны, собранной под эгидой реготделения «Единой России». За весь период СВО из Татарстана в ЛНР направлено 123 грузовые машины – это 1887 тонн собранной гуманитарной помощи.