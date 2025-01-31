Депутат Картаполов заявил, что СВО – «не последняя война»

Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что спецоперация на Украине — это «не последняя война». Такую точку зрения парламентарий выразил на круглом столе на тему «Духовный фронт России».

«Специальная военная операция — не последняя война, как бы грустно это ни звучало. И священство необходимо сегодня в армии. И сейчас, и на будущее необходимо. Никуда мы от этого не уйдем. Потому что там, где безбожие, там война, а там, где вера, там мир», – приводит слова Картаполова RTVI.

Ранее Президент России Владимир Путин назвал условие начала переговоров с Украиной. Также российский лидер отметил, что Киев без спонсорской поддержки и патронов продержится не более двух месяцев.