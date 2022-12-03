Депутат из Татарстана показал, как живут в зоне СВО российские военные

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев показал, как живут российские военные в зоне СВО. Кадрами с места Шарафиев поделился в своем аккаунте в соцсетях.

Депутат отдельно остановился на питании солдат, отметив, что в полевых условиях бойцы в основном питаются кашами и консервами.

Фото: © скриншот видео Эдуарда Шарафиева

«Консервы – важнейшая часть рациона каждого солдата. Это может быть каша, тушенка, рыба. Из сладкого у нас сгущенка. Каши греем на газовой грелке. В полевых условиях самое то!» – рассказал Шарафиев.

Домашняя еда – большая редкость, признался народный избранник. Но солдаты уже ко всему привыкли.

Депутат Госсовета республики отправился на фронт добровольцем. В интервью с «Татар-информом» он рассказал, что готовился к службе с самого начала спецоперации. Несколько месяцев он проходил боевое слаживание, после чего отправился на фронт.