Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутат из Татарстана дал советы, как избежать проблем в случае волны мобилизации
Три совета, которые помогут избежать проблем в случае новой волны мобилизации, дал в своем телеграм-канале депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев.
«Если вы примете эти первоочередные рекомендации к исполнению, то сможете избежать очень многих проблем в рамках будущей волны частичной мобилизации», – написал народный избранник.
Все опубликованные Шарафиевым советы касаются внесения актуальных данных в систему воинского учета:
Ранее Эдуард Шарафиев предложил внести поправки в прописывающие сроки прохождения службы мобилизованными гражданами в федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
Напомним, в Татарстане продолжается набор на контрактную службу, подробнее об условиях ее прохождения вы можете узнать на официальном сайте набора. Здесь размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»