Депутат из Татарстана дал советы, как избежать проблем в случае волны мобилизации

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Три совета, которые помогут избежать проблем в случае новой волны мобилизации, дал в своем телеграм-канале депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев.

«Если вы примете эти первоочередные рекомендации к исполнению, то сможете избежать очень многих проблем в рамках будущей волны частичной мобилизации», – написал народный избранник.

Все опубликованные Шарафиевым советы касаются внесения актуальных данных в систему воинского учета:

1. Узнайте, числитесь ли вы на учете в военкомате по месту прописки;

2. Внесите в военкомат данные, обо всех изменения в вашей жизни за годы после службы.

3. Пройдите медкомиссию и получите на руки все необходимые справки о вашем здоровье и возможных ограничениях для несения службы.

Ранее Эдуард Шарафиев предложил внести поправки в прописывающие сроки прохождения службы мобилизованными гражданами в федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Напомним, в Татарстане продолжается набор на контрактную службу, подробнее об условиях ее прохождения вы можете узнать на официальном сайте набора. Здесь размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.