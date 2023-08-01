Депутат Госсовета РТ внес на рассмотрение законопроект о сроках службы мобилизованных

Эдуард Шарафиев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госсовета Республики Татарстан Эдуард Шарафиев внес на рассмотрение в Госсовет РТ проект федерального закона, устанавливающего срок службы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Поправки предлагается внести в ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Шарафиев отметил, что в указе Президента РФ Владимира Путина от 21 сентября 2022 года «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» нет информации о сроках службы мобилизованных граждан и основаниях их увольнения.

«Ничего не говорится о сроках службы мобилизованных и в Федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации, не предусмотрено в законе и установление такого срока, – написал депутат. – В то же время главный вопрос, который волнует призванных в рамках частичной мобилизации граждан и их родственников, когда состоится ротация мобилизованных и предусмотрена ли она законом».

Законопроект позволит «снизить социальную напряженность» среди призывников по частичной мобилизации и их родственников. В этом случае и сам мобилизованный, и его близкие будут знать сроки прохождения службы, подчеркнул Шарафиев.

Напомним, в прошлом году в России по указу Путина с 21 сентября по 28 октября проходила частичная моблизация. 31 октября Раис РТ Рустам Минниханов сообщил, что республика выполнила задание Минобороны по дополнительному укомплектованию войск резервистами. Всего призвать планировалось 300 тыс. человек.

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