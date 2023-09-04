Депутат из Татарстана анонсировал изменения условий службы в зоне СВО для заключенных

О планируемых изменениях условий службы в зоне специальной военной операции (СВО) для заключенных рассказал в своем телеграм-канале депутат-доброволец из Татарстана Эдуард Шарафиев.

По его словам, по действующим условиям заключенные получают помилование через полгода службы в боевых условиях и могут свободно вернуться к гражданской жизни, когда мобилизованные и контрактники должны нести службу до окончания СВО.

«Новые изменения должны исправить эту ситуацию. Теперь предполагается, что зеки через подписание контракта получают условно досрочное освобождение и отправляются в зону СВО на общих основаниях, то есть до завершения спецоперации», – сообщил депутат.

Напомним, в начале августа депутат Шарафиев внес в Госсовет Татарстана проект федерального закона, цель которого установить сроки службы в зоне СВО для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

По словам народного избранника, данный законопроект повлияет на снижение «социальной напряженности» в рядах мобилизованных и их родственников.