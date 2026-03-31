Политика 31 марта 2026 16:03

Депутат ГС РТ Галиев отозвал инициативу о запрете распространять обвинительную информацию

Автор инициативы об ограничении распространения обвинительной информации в СМИ и соцсетях до вступления в силу судебного решения депутат Государственного Совета РТ Марат Галиев отозвал проект соответствующего федерального закона, ранее направленный на экспертизу в Совет законодателей РФ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы России.

«В связи с решением автора Госсовет Татарстана обратился с просьбой снять инициативу с экспертно-правовой оценки Совета законодателей», – уточняет пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

Под обвинительной информацией в проекте закона понимались сведения, которые прямо или косвенно формируют вывод о совершении конкретным физическим или юридическим лицом противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действий. За распространение обвинительной информации до вступления судебного решения в законную силу в документе предлагалось штрафовать.

Кроме того, инициатива предусматривала запрет использования в качестве основания для внеплановых проверок данных, полученных с нарушением законодательства, в том числе в результате незаконного проникновения, самовольного отбора проб, скрытой фото-, видео- или аудиофиксации на объектах с ограниченным доступом.

Законопроект вызвал широкий общественный резонанс. «Надо думать о последствиях тех инициатив, которые мы высказываем или тем более прорабатываем, отправляем», – заметил по этому поводу Председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом он подчеркнул, что предложение было направлено именно на экспертизу в Совет законодателей, а не в ГД.

читайте также
Госсовет РТ предложил запретить распространение обвинительной информации в СМИ
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

