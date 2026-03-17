Госсовет РТ предложил запретить распространение обвинительной информации в СМИ

Государственный Совет Татарстана предложил ограничить распространение обвинительной информации в СМИ и соцсетях до вступления в силу судебного решения. Соответствующий федеральный законопроект внес парламент республики в Совет законодателей РФ, где документ находится на рассмотрении.

«Предлагается внести в статью 2 закона РФ "О средствах массовой информации" изменение, дополнив ее абзацем, раскрывающим понятие "обвинительная информация"», – говорится в пояснительной записке к законодательной инициативе.

Под «обвинительной информацией» понимаются сведения, которые прямо или косвенно формируют вывод о совершении конкретным физическим или юридическим лицом противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действий.

«Использование формулировок "предположительно", "по мнению", "возможно", "со слов", "источники сообщают", а равно ссылка на проведение проверок, расследований или судебных разбирательств не освобождает распространителя информации от ответственности, если содержание и форма подачи создают восприятие сообщения как обвинения», – отмечается в тексте законопроекта.

Согласно документу, обращения о предполагаемых нарушениях должны рассматриваться только при наличии подтверждающих материалов, полученных законным образом, либо сведений, позволяющих надзорному органу самостоятельно проверить эти факты.

Кроме того, не допускается использование в качестве основания для внеплановых проверок информации и материалов, полученных с нарушением законодательства, в том числе в результате незаконного проникновения, самовольного отбора проб, скрытой фото-, видео- или аудиофиксации на объектах с ограниченным доступом.

За распространение обвинительной информации до вступления судебного решения в законную силу, а также злоупотребление правом на обращение в контрольные органы, повлекшее причинение ущерба репутации физического или юридического лица, предлагается ввести штрафы. В частности, на граждан – в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, на должностных лиц – от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, на юридических лиц – от 1 млн до 2 млн рублей.