Депутат Госсовета РТ Шарафиев: «В это сложное время, мы должны быть, как никогда, едины»

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, который уехал добровольцем в зону специальной военной операции, высказался о ситуации, связанной с ЧВК «Вагнер».

«В данный момент нахожусь в зоне СВО. Поэтому в первую очередь обращаюсь ко всем военнослужащим и добровольцам. Не доверяйте не проверенным источникам. Ко всей поступающей информации относитесь критически. Выполняйте приказы непосредственно ваших командиров. Весь личный состав должен быть в режиме боевой готовности», – написал Шарафиев.

Он подчеркнул, что в это сложное время, мы должны быть как никогда едины, чтобы не дать ни малейшего шанса противнику воспользоваться ситуацией.

Ранее «Татар-информ» публиковал материал про Эдуарда Шарафиева, в котором он признался, что его решение уйти добровольцем в зону СВО было осознанным и взвешенным.