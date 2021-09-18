Депутат Госсовета РТ Прокофьев: наблюдатели на УИКах нарушений не зафиксировали

Наблюдатели на избирательных участках нарушений в первый день голосования не выявили. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре рассказал член партии «КПРФ», депутат Государственного Совета Республики Татарстан Артём Прокофьев.

«Серьезных нарушений наши наблюдатели не зафиксировали. Мы обобщаем всю эту информацию. Я надеюсь, 19 сентября и сегодня все пройдет без серьезных нарушений», – отметил Прокофьев.

От партии на этих выборах уже работают 3 тыс. наблюдателей, к последнему дню голосованию Артем Прокофьев надеется привлечь уже 5 тыс. человек для контроля хода голосования.

«У нас республика традиционно отличается высокой явкой и, конечно, для меня не стала сюрпризом высокая явка на голосовании», – добавил он.

Депутат Госсовета РТ уверен, что самая большая явка будет в последний день голосования 19 сентября.