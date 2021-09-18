news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 сентября 2021  10:47
Эвелина Киселёва

Депутат Госсовета РТ Прокофьев: наблюдатели на УИКах нарушений не зафиксировали

news_top_970_100

Наблюдатели на избирательных участках нарушений в первый день голосования не выявили. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре рассказал член партии «КПРФ», депутат Государственного Совета Республики Татарстан Артём Прокофьев.

«Серьезных нарушений наши наблюдатели не зафиксировали. Мы обобщаем всю эту информацию. Я надеюсь, 19 сентября и сегодня все пройдет без серьезных нарушений», – отметил Прокофьев.

От партии на этих выборах уже работают 3 тыс. наблюдателей, к последнему дню голосованию Артем Прокофьев надеется привлечь уже 5 тыс. человек для контроля хода голосования.

«У нас республика традиционно отличается высокой явкой и, конечно, для меня не стала сюрпризом высокая явка на голосовании», – добавил он.

Депутат Госсовета РТ уверен, что самая большая явка будет в последний день голосования 19 сентября.

#выборы #кпрф #Выборы 2021
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное