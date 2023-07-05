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Депутат Госсовета РТ предложила ввести допвыплаты классным руководителям школ искусств
В школах искусств Татарстана необходимо ввести дополнительные выплаты для классных руководителей – по аналогии с общеобразовательными учреждениями и СПО. С такой инициативой на выездном заседании комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам выступила депутат Госсовета РТ Людмила Рыбакова.
«Нам нужно проработать этот вопрос более подробно. В школах и учреждениях СПО уже давно ввели выплаты классным руководителям. А в школах искусств тоже есть такие педагоги. Нужно сделать такое же классное руководство, потому что там он так же отвечает за образовательную и воспитательную функцию», – заявила она.
Депутат предложила силами Госсовета Татарстана составить обращение к Правительству по этому вопросу.
Напомним, сегодня на выездном заседании комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам обсуждались вопросы образования в школах искусств, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
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