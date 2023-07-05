Ремонт школ и кадры: депутаты Госсовета РТ обсудили детское музыкальное образование

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В детской музыкальной школе №1 в Казани прошло выездное заседание Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. В повестке дня были вопросы, связанные с детским образованием в области искусств в Татарстане. Первой с докладом выступила первый заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова. Она рассказала о количестве таких школ в регионе, необходимых мерах поддержки и выдвинула свои предложения по дальнейшей работе.

«На сегодняшний день в Татарстане работают почти 150 учреждений дополнительного образования, в том числе 105 школ искусств системы Министерства культуры и 38 по линии Минобразования. За 2021 год наш регион стал лидером по количеству ДШИ, а по России занял пятое место», – начала доклад замминистра.

Юлия Адгамова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что касается охвата детей таким образованием, то этот показатель составляет 9,2%, что выше среднероссийского, но при этом ниже целевого почти на 3%.

Решать эту проблему собираются совершенствованием инфраструктуры детских школ искусств. Так, в ремонте сейчас нуждаются 19 зданий, по восьми из них уже составлена проектно-сметная документация, добавила Адгамова.

«Отмечу, что программа капитального ремонта детских школ искусств была обозначена Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым еще до появления федерального проекта», – подчеркнула она.

Еще одним из актуальных вопросов стала подготовка педагогов для школ искусств. По словам Адгамовой, проводятся целевые программы обучения, а также существует ряд мотивационных программ и грантов, направленных на поддержку специалистов.

«Наше предложение по улучшению деятельности: улучшить информационное освещение и показывать тех педагогов, которые стали лауреатами и призерами различных конкурсов. Ведь это большой труд как педагога, так и ученика», – заключила первый замминистра культуры РТ.

Начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов обратил внинимание на ряд проблем – средний заработок и переработки учителей, нехватка музыкальных инструментов в некоторых школах.

Азат Абзалов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В школах культуры работают 873 педагога, средняя заработная плата – более 63 тыс. рублей. Но зачастую это 2,5 ставки. Что это значит. Законодательно в неделю должно быть 36 трудовых часов. Одна ставка – 18 часов. Значит, учитель, который работает по 2,5-3 ставкам, превращается в фабрику по музыкальному фастфуду. Зачастую у него не хватает сил на всех детей. С одной стороны, есть возможность отрабатывать больше и зарабатывать, с другой стороны, страдает качество», – заявил он.

В качестве решения он предложил установить предельную педагогическую нагрузку для учителей детских школ искусств.

Что касается музыкальных инструментов, то большинство школ Казани всецело оснащены ими, однако есть и те, где наблюдается дефицит.

«Сегодня большинство школ Казани достаточно оснащены музыкальными инструментами, однако ряд учреждений имеют проблемы. Особенно остро этот вопрос стоит в тех школах, которые идут по линии Министерства образования. Так как в последнее время по нацпроекту “Культура” многие получали инструменты. Таким образом были укомплектованы многие ДШИ», – сообщил Абзалов.