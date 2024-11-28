Депутат Госсовета РТ предложил ввести выплату получившим ранения бойцам СВО

Депутат Альберт Ягудин попросил Правительство РТ ввести единовременную выплату бойцам, получившим ранения во время участия в специальной военной операции. Свой запрос Премьер-министру РТ Алексею Песошину парламентарий представил на пятом заседании Государственного Совета Татарстана VII созыва.

«Прошу разработать и принять нормативно-правовые акты, определить порядок и условия предоставления единовременной выплаты участникам СВО, получившим увечья, ранения, травмы и контузии в ходе спецоперации. И определить процедуру назначения выплаты, условия ее назначения», — сказал Ягудин.

Он отметил, что компенсационные выплаты от региона за ранения и гибель бойцов, бесплатное предоставление земельных участков участникам спецоперации действуют в других субъектах РФ.

Парламентарий также напомнил, что депутат Эдуард Шарафиев уже внес такой законопроект в Госсовет РТ. Однако, по его словам, вопрос с дополнительными компенсационными выплатами остается открытым.