Депутат Госсовета РТ посетил три семьи участников спецоперации в Альметьевске

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В рамках акции «Забота о СВОих» заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», президент Татарстанского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, депутат Государственного Совета РТ VI созыва, председатель совета директоров страхового медицинского общества «Спасение» Геннадий Глушков посетил в Альметьевском районе республики три семьи участников специальной военной операции.

Парламентарий побеседовал с близкими военнослужащих, выслушал все вопросы и пожелания, после чего взял их на контроль, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сначала депутат посетил семью Макаровых. Сергей Макаров отправился в зону спецоперации 27 марта этого года, он не выходит на связь с родными с 9 августа.

Гостей встретили мать бойца Светлана Михайловна и две его сестры. Младшей девочке, которая еще учится в школе, партийные активисты вручили рюкзак со школьными принадлежностями и сладкий подарок.

В ходе разговора мать военного попросила помочь найти ее сына. Депутат пообещал оказать содействие в поиске пропавшего бойца.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В этот же день состоялась встреча с семьей Терентьевых. Дмитрий Терентьев служит по контракту в зоне СВО. У него двое сыновей, один из них пошел в этом году в первый класс. Активисты передали мальчикам рюкзаки с канцтоварами и сладкие угощения.

Геннадий Глушков поинтересовался, испытывают ли близкие бойца какие-либо трудности, требуется ли им помощь. Жена Дмитрия Виктория поблагодарила за оказанное внимание и заверила, что семья обеспечена всем необходимым.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

У мобилизованного Ильдара Каюмова — две сестры и один брат, который в этом году пойдет в седьмой класс. Младшей сестре недавно исполнилось два года, старшая — уже взрослый человек. Активисты вручили семикласснику портфель, набор канцтоваров и сладкий подарок.

Мать Ильдара Альбина Марсовна поблагодарила гостей за внимание, которое оказывают на государственном, республиканском и муниципальном уровне семьям военнослужащих. Она заявила, что благодаря мерам поддержки ее близкие ни в чем не нуждаются.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.