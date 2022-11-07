В Татарстане мобилизованы 13 депутатов

С самого начала объявления о частичной мобилизации предполагалось, что она будет проводиться одинаково для всех: и для чиновников, и для граждан. Ведь и среди слуг народа имеются те, кто находится в отличной военной форме и имеет опыт службы за плечами.

Как стало известно «Татар-информу», всего в Татарстане во время частичной мобилизации были призваны 13 депутатов: из Казани, Альметьевского, Менделеевского, Камско-Устьинского, Чистопольского, Актанышского, Сабинского, Тюлячинского, Бавлинского, Агрызского, Буинского, Рыбно-Слободского и Алексеевского района.

При этом один из них уже находится в зоне спецоперации, еще семеро пребывают в военных частях по месту дислокации неподалеку от зоны СВО, пять человек проходят подготовку в Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище.