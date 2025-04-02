Депутат Госсовета РТ Нугаев поразился чистотой Сухума

Сухум – такой прекрасный и чистый город. Об этом местным журналистам сообщил депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев, который прибыл туда утром из Сочи.

«Мы ночевали в Сочи, и вот уже с утра мы здесь, в Сухуме. Удивлен. Несмотря на нелегкую обстановку в республике, Сухум – такой прекрасный чистый город», – поделился впечатлениями парламентарий.

Он также напомнил, что Татарстан поможет восстановить набережную в Сухуме. Сам депутат уже с утра обошел эту набережную.

Нугаев подчеркнул, что Россия является большой и мощной страной, которая сможет помочь Абхазии.

«Сухум и так красивый город, но с нашей помощью еще красивее будет. Я желаю Абхазии мира и процветания! А мы будем приходить в гости к вам!» – резюмировал он.