Кириенко посетил набережную Сухума, которую поможет восстановить Татарстан

Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил набережную Сухума. Ему рассказали о планах восстановления набережной Диоскуров Татарстаном и Башкортостаном.

Как сообщили в телеграм-канале «АПСНЫПРЕСС», в рамках реконструкции на набережной построят игровые комплексы и обустроят территории для проведения разных мероприятий. Также там положат бетонную тротуарную плитку и сделают велосипедную дорожку. Особое внимание уделят торговым павильонам, проект которых создал местный молодой архитектор.

Работы по реконструкции набережной Диоскуров планируется завершить к следующему курортному сезону. Сами работы начнутся осенью.

«Надо отдать должное тому, что и Татарстан, и Башкортостан всегда эффективны. Поэтому это еще и пример хорошей организации работы. Здесь важно, чтобы в первую очередь нравилось жителям. То есть лучший опыт, который могут дать города-побратимы Сухума. Абхазии надо это использовать, но сделать это так, чтобы все-таки сохранилась традиция знаменитой сухумской набережной», – отметил Кириенко.