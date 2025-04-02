news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 2 апреля 2025 11:38

Кириенко посетил набережную Сухума, которую поможет восстановить Татарстан

Читайте нас в
Телеграм

Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил набережную Сухума. Ему рассказали о планах восстановления набережной Диоскуров Татарстаном и Башкортостаном.

Как сообщили в телеграм-канале «АПСНЫПРЕСС», в рамках реконструкции на набережной построят игровые комплексы и обустроят территории для проведения разных мероприятий. Также там положат бетонную тротуарную плитку и сделают велосипедную дорожку. Особое внимание уделят торговым павильонам, проект которых создал местный молодой архитектор.

Работы по реконструкции набережной Диоскуров планируется завершить к следующему курортному сезону. Сами работы начнутся осенью.

«Надо отдать должное тому, что и Татарстан, и Башкортостан всегда эффективны. Поэтому это еще и пример хорошей организации работы. Здесь важно, чтобы в первую очередь нравилось жителям. То есть лучший опыт, который могут дать города-побратимы Сухума. Абхазии надо это использовать, но сделать это так, чтобы все-таки сохранилась традиция знаменитой сухумской набережной», – отметил Кириенко.

#сергей кириенко #набережная #реконструкция #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Киев нарывается: Украина отказала США в сделке по добыче природных ископаемых

Киев нарывается: Украина отказала США в сделке по добыче природных ископаемых

1 апреля 2025
Гидрометцентр РТ рассказал, каким будет лето в Татарстане

Гидрометцентр РТ рассказал, каким будет лето в Татарстане

1 апреля 2025