Депутат Госсовета РТ Фазылов: Необходимо формировать у молодежи моду на жизнь без дыма

Необходимо усилить антитабачную пропаганду, особенно среди молодежи и подростков. Об этом сообщил депутат Государственного Совета РТ, заместитель Председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, кандидат юридических наук Ринат Фазылов, комментируя новый закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта.

«Решение о запрете продажи сигарет и вейпов является еще одним шагом в борьбе за общественное здоровье нашей нации. Остановки транспорта – это места массового скопления людей, где торговля табаком повышает риск импульсивных покупок, когда ожидая транспорт человек просто "от нечего делать" "соблазняется" на покупку вредных для здоровья сигарет и вейпов», – отметил он на площадке «Экспертного клуба».

По его словам, запрет дополняет существующие ограничения на вокзалах и в аэропортах, формируя единые правила для транспортных зон. «В дополнение к закону, на мой взгляд, необходимо усилить антитабачную пропаганду. Необходимо формировать у молодежи моду на жизнь без "дыма"», – добавил Фазылов.

Поддержал новый закон также доктор юридических наук, профессор, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев. Он подчеркнул, что «дурной пример заразителен, особенно в молодежной среде».

«Дело в том, что некоторые люди почему-то воспринимают отдельные негативные действия других как образец для поведения, некий эталон. Проявлением крутизны их считают, что ли, не понимая, что это вредный для них самих путь. В итоге формируется странная и нехорошая мода», – обратил внимание Бикеев.

Он добавил, что важно формировать эталон здорового образа жизни. «Здоровье совершенно точно необходимо каждому человеку. Именно оно подлинная и непреходящая ценность. В отличие от опасных для него привычек», – подчеркнул эксперт.

Депутат Казанской городской Думы, член генсовета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов назвал закон «абсолютно правильным и своевременным». По его мнению, меры способствуют формированию здоровой и спортивной нации, защищая граждан, особенно молодежь, от пагубного влияния никотина.

«Важно заботиться о будущем поколений, снижая доступность вредных привычек и создавая условия для активного образа жизни. Без вейпов – значит больше пространства для чистого дыхания и здоровых начинаний», – уверен Шарапов.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что закон «выглядит взвешенным и профессионально выстроенным».

Она подчеркнула, что остановки – это места массового скопления людей, где продажа сигарет и вейпов формирует привычку «курить на остановке» как социальную норму.

«Медицинское сообщество давно зафиксировало вред не только табачного дыма, но и аэрозолей электронных устройств. Никотин, тяжелые металлы, формальдегид и микрочастицы проникают в дыхательные пути окружающих, повышая риски заболеваний легких, сердечно-сосудистой системы и аллергических реакций», – сообщила Павлова.

Она добавила, что вступление нормы в силу с 1 сентября 2026 года даст рынку и муниципалитетам время для адаптации и подготовки контрольных механизмов, а в долгосрочной перспективе закон способствует снижению потребления никотина и формированию более здоровой городской среды.

Напомним, 17 декабря депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий продажу табачной продукции и вейпов на остановках общественного транспорта. Ранее действующие нормы запрещали продажу табака и никотинсодержащей продукции на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитена. Новый закон распространяет этот запрет на ларьки на остановках.