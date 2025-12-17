Госдума приняла закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках транспорта

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий продажу табачной продукции и вейпов на остановках общественного транспорта. Инициатива была внесена на рассмотрение палаты парламента в мае 2025 года Законодательной думой Хабаровского края и в первом чтении одобрена в октябре, сообщает ТАСС.

Ранее действующие нормы запрещали продажу табака и никотинсодержащей продукции на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитена. Новый закон распространяет этот запрет на ларьки на остановках.

Ко второму чтению законопроект дополнили поправкой: продажа сигарет и вейпов на остановках будет разрешена, если это единственный пункт продажи такой продукции в населенном пункте. Как пояснил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, это исключение актуально «для небольших населенных пунктов».