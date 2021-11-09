Глава ЦИК Татарстана вручил новым депутатам мандаты Ларионовой и Прокофьева

Председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев вручил мандаты депутатов Госсовета РТ, которые стали вакантными после ухода в Госдуму РФ депутатов Татьяны Ларионовой и Артема Прокофьева. Их места в парламенте Татарстана займут Динар Бариев и Альберт Ягудин.

«В адрес ЦИК РТ поступили все необходимые для регистрации депутатов документы, а члены Центральной избирательной комиссии поддержали проект решения. Депутатам желаю плодотворной работы во благо нашей республики», – сказал Кондратьев.

Зарегистрированные депутаты смогут начать свою работу уже на ближайшем заседании Госсовета Татарстана.

Напомним, на прошлом заседании Госсовета РТ было принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов Татьяны Ларионовой и Артема Прокофьева в связи с избранием в Государственную Думу. В республиканском парламенте освободилось два мандата, один по списку партии «Единая Россия», второй – от КПРФ. Руководство политических партий приняли соответствующие решения и назначили кандидатуры для замещения вакантных депутатских мандатов.