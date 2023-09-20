Депутат Госдумы Ягафаров: В послании Раис РТ раскрыл задачи развития Татарстана

В своем послании Раис Татарстана Рустам Минниханов подробно раскрыл приоритетные задачи и вопросы дальнейшего экономического развития республики. Таким мнением в своем telegram-канале поделился депутат Госдумы Азат Ягафаров.

Ежегодное послание – это традиционное мероприятие, определяющее вектор и стратегию дальнейшего развития нашей республики, взаимодействия всех органов, ветвей и уровней власти и общества для роста экономики, социальной сферы и улучшения качества жизни людей, – напомнил депутат.

Он акцентировал внимание на следующий словах руководителя республики – «Сегодня Республика Татарстан – это опорный субъект Российской Федерации, передовой и экономически успешный регион. В основе наших достижений лежат созидательный труд всех поколений татарстанцев, их преданность республике, любовь к Родине. Наша общая задача – шаг за шагом продолжить этот путь, внося свой вклад в развитие сильной России. Серьезные вызовы, с которыми столкнулась наша страна, оказали влияние на все сферы жизнедеятельности. Тем не менее мы достойно с ними справляемся. Мы доказали – нас не сломить!».

С полным текстом послания Раиса РТ можно ознакомиться в материале «Татар-информа» «Победа будет за нами!»: какие поручения дал Рустам Минниханов в послании Госсовету.