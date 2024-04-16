Депутат Госдумы высказалась о значимости уроков семьеведения в школах

В Год семьи с нового учебного года в школах вводится урок «Семьеведение». Он будет проходить в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» или внеклассной работы. О необходимости и важности этого предмета во время прямого эфира «ТатарстанОнлайн» рассказала депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

«Курс „Семьеведние“ — это возможность подготовить наших детей к счастливой семейной и супружеской жизни, к ответственному материнству и отцовству. Уже в конце прошлого года мы рекомендовали региональным органам власти и органам образования сделать эти уроки обязательными и повсеместными», — заявила Ларионова.

Большой победой, по словам депутата, стало то, что в Год семьи в план по реализации мероприятий было записано внедрение этих уроков во все школы Российской Федерации.

Ларионова также напомнила, что на днях вице-премьер РФ Татьяна Голикова, встречаясь с Президентом Владимиром Путиным, сказала: «Мы сделаем все, чтобы такие уроки начали проводить с 1 сентября 2024 года».

Занятия будут проводиться в формате рассуждений, бесед, дискуссий и будут носить воспитательный характер. Пальма первенства в ведении урока достанется классным руководителям, также при желании его ведущими могут стать врачи, психологи, родители. Аттестация по данному предмету не планируется.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.