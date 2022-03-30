Депутат Госдумы: «В России популярность футбола преувеличена, это не спорт номер один»

Депутат Государственной Думы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что футбол в России сильно переоценен.

По словам бывшей спортсменки, футбол не считается главным видом спорта в нашей стране.

«Может быть, футбол перестанет финансироваться в таком объеме. Уменьшатся ли зарплаты игроков? Ну, даже если уменьшатся, разве люди от этого будут лучше жить? Не надо в чужой карман смотреть. В России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один в стране. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», – цитирует Роднину Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.