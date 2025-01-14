Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутат Госдумы Топилин: В укреплении БРИКС большую роль сыграл Татарстан
Большая роль в усилении БРИКС принадлежит Татарстану, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об укреплении объединения после саммита БРИКС в Казани.
«Я считаю, что в этом в том числе и большая роль принимающей стороны — Правительства Татарстана, которое показало высокий уровень организации мероприятия международного масштаба. Помимо этого, республика находит и развивает сотрудничество с членами БРИКС, демонстрируя свой потенциал», — заметил депутат.
Он напомнил, что Татарстан активно развивает отношения со странами Восточной Азии и Ближнего Востока. Взаимодействие в том числе осуществляется по линии партнерского финансирования.
«Профессионализм, умение оперативно реагировать на актуальные запросы и находить нестандартные решения — одни из залогов успеха, который демонстрирует руководство Татарстана», — подчеркнул Топилин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»