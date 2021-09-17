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Ру Тат
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17 сентября 2021  14:52
Эльза Кузнецова

Депутат Госдумы седьмого созыва Айрат Фаррахов проголосовал в деревне Альдермыш

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Депутат Госдумы седьмого созыва Айрат Фаррахов проголосовал в деревне Альдермыш
Айрат Фаррахов / Фото: «Высокогорские вести»

Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов проголосовал на выборах сразу после открытия избирательных участков. Парламентарий проголосовал по месту прописки в деревне Альдермыш Высокогорского района республики РТ, пишут «Высокогорские вести».

После голосования Фаррахов отметил, что «антикоронавирусные» меры безопасности неукоснительно соблюдаются. При входе ему измеряли температуру, выдали ручку, одноразовые маску и перчатки. Сама процедура регистрации прошла быстро.

Депутат также отметил, что сам участок к выборам подготовлен на «отлично».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первые лица Татарстана приняли участие в выборах.

 

#Выборы 2021
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