Депутат Госдумы седьмого созыва Айрат Фаррахов проголосовал в деревне Альдермыш

Айрат Фаррахов / Фото: «Высокогорские вести»

Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов проголосовал на выборах сразу после открытия избирательных участков. Парламентарий проголосовал по месту прописки в деревне Альдермыш Высокогорского района республики РТ, пишут «Высокогорские вести».



После голосования Фаррахов отметил, что «антикоронавирусные» меры безопасности неукоснительно соблюдаются. При входе ему измеряли температуру, выдали ручку, одноразовые маску и перчатки. Сама процедура регистрации прошла быстро.



Депутат также отметил, что сам участок к выборам подготовлен на «отлично».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первые лица Татарстана приняли участие в выборах.