«Важно, чтобы исполнялись обещания»: первые лица Татарстана приняли участие в выборах

Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин приняли участие в думских выборах в первый день голосования.

В первый же день выборов проголосовал президент Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Президент Татарстана вместе с супругой проголосовали на избирательном участке №42 города Казани, открытом в здании КНИТУ-КАИ. Руководитель республики расписался в ведомости одноразовой ручкой, получил бюллетени, прошел в кабинку для голосования.

Рустам Минниханов с супругой голосовали на избирательном участке №42 города Казани, открытом в здании КНИТУ-КАИ Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Выборы в здании КНИТУ-КАИ, как и на всех других участках Татарстана в эти дни, организованы с полным соблюдением требований Роспотребнадзора. Сотрудники избиркомов отгорожены от голосующих прозрачными экранами, на столах салфетки, антисептики, одноразовые авторучки для избирателей.

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ на избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района.

После голосования Минтимер Шаймиев отметил: «Выборы проходят организованно. Важно, чтобы партии и кандидаты, которые станут депутатами после предстоящих трех дней голосования, работали над выполнением того, что обещали населению. Наказы были разные и нужно, чтобы они выполнялись новым составом Государственной Думы в соответствии с требованиями общества».

Минтимер Шаймиев: «Важно, чтобы партии и кандидаты, которые станут депутатами, работали над выполнением того, что обещали населению» Фото: tatarstan.ru

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в выборах дома, поскольку эти дни он находится на самоизоляции.

«Сегодня проголосовал на дому, поскольку нахожусь на самоизоляциии. Убежден, татарстанцы, как и жители всей России, проявят гражданскую активность, придут на участки для голосования и выразят свое мнение относительно будущего нашей страны и республики. Берегите себя и своих близких!», - написал Мухаметшин на своей страничке в соцсети Instagram.

Свои голоса за депутатов Госдумы РФ сегодня отдали и другие известные в республике люди. Например, мэр Казани Ильсур Метшин вместе с супругой проголосовал на участке №271 в Казанском государственном аграрном университете. Глава города поздравил казанцев с началом голосования и призвал их принять участие в выборах.

«Очень важно сохранить выбранный курс, выразить свою гражданскую позицию. Отдельно я поздравляю тех, кто впервые придет на избирательные участки», – отметил Метшин.

Ильсур Метшин поздравил казанцев с началом голосования и призвал их принять участие в выборах Фото: kzn.ru

В Набережных Челнах одним из первых участок посетил руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» и депутат Государственного Совета Татарстана Владимир Чагин. «Госдума — это главный законообразующий орган, и быть равнодушным и не голосовать – значит быть равнодушным к своему будущему. У меня позиция однозначная — всегда это нужно делать, и поэтому в первый день я нахожусь здесь. Считаю, что так должен поступить каждый житель нашей страны, кто заинтересован в нашем будущем», — отметил он после голосования.

В Татарстане сегодня открылись более 2,8 тыс. избирательных участков, где происходят выборы депутатов Госдумы РФ и допвыборы депутатов Госсовета РТ.

В числе прочих в республике открылись 46 временных участков, расположенных в роддомах, больницах, санаториях и следственных изоляторах. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», временные участки начали работу в Международном аэропорту «Казань» и в здании железнодорожного вокзала «Казань-1».

По данным ЦИК Татарстана, 98% участков охвачены видеонаблюдением. Камеры будут вести запись в течение всех трех дней голосования — с 17 по 19 сентября. Трансляция будет идти круглосуточно в республиканском Центре общественного наблюдения, где за происходящим будут следить представители общественности, политических партий, ЦИК РТ, а также неравнодушные граждане.