Депутат Госдумы РФ привела Татарстан в пример за обеспечение детей после 18 лет инсулином

В Татарстане все дети-инвалиды после совершеннолетия продлевают инвалидность и не имеют проблем с получением лекарств. Об этом в своем телеграм-канале рассказала депутат Государственной думы, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

На круглом столе «Проблемы законодательного обеспечения проведения медико-социальной экспертизы у лиц, страдающих сахарным диабетом первого типа, при достижении ими возраста 18 лет» Нина Останина показала фотографию Ольги Игошиной, мамы ребенка-инвалида.

Фото: телеграм-канал «Новости с Останиной»

Дочери Ольги через неделю исполнится 18 лет. Коробки с лекарствами, стоящие на столе – это потребность на один месяц. По словам Нины Останиной, уже через неделю лекарств, которые семья получает бесплатно, не будет. Ведь теперь регион будет решать вопрос по обеспечению инсулином и расходными материалами, а точнее, присвоения инвалидности после 18 лет.

«А здесь картина разная. В Татарстане – 100% детей после 18 лет получают инвалидность. А в соседнем регионе – Ульяновской области – 0! Это вопрос политической воли региональной власти. Выход один – всем детям, больным сахарным диабетом 1 типа, при исполнении 18 лет, назначать группу инвалидности», – подчеркнула депутат.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как можно уменьшить риски сахарного диабета и по каким симптомам можно обнаружить заболевания. А также, как в республике организуют питание для детей с сахарным диабетом.