В Минобре РТ рассказали, как организуют питание для детей с сахарным диабетом и целиакией

В Татарстане для школьников, которым требуется специализированное питание, разработали особое меню. О том, как это делают в столовых, рассказала заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Разработано двухнедельное меню для питания школьников, нуждающихся в специализированном питании. Была проведена большая работа по подсчету таких школьников. На сегодняшний день это 1189 человек, из них начальная школа – 477 ребят», – отметила замминистра.

Меню для ребят согласовал Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана и Минздрав республики, по нему начали работать еще в 2021 году.

Сегодня в Татарстане сахарным диабетом страдают 785 школьников. Еще 27 человек болеют целиакией, 21 – фенилкетонурией и 15 ребят – муковисцидозом.

«В школах должно быть отдельное место хранения продуктов для ребят с этими заболеваниями и отдельное место приготовления. Если ребенок приносит из дома специальное питание, то должно быть предусмотрено место, где это разогревается», – заметила Алсу Асадуллина.

Еще у 341 ребенка есть пищевая аллергия, однако для них меню проработать почти невозможно, поэтому они из меню выбирают то, что им можно есть под контролем классного руководителя.