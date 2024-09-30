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В Минобре РТ рассказали, как организуют питание для детей с сахарным диабетом и целиакией
В Татарстане для школьников, которым требуется специализированное питание, разработали особое меню. О том, как это делают в столовых, рассказала заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Разработано двухнедельное меню для питания школьников, нуждающихся в специализированном питании. Была проведена большая работа по подсчету таких школьников. На сегодняшний день это 1189 человек, из них начальная школа – 477 ребят», – отметила замминистра.
Меню для ребят согласовал Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана и Минздрав республики, по нему начали работать еще в 2021 году.
Сегодня в Татарстане сахарным диабетом страдают 785 школьников. Еще 27 человек болеют целиакией, 21 – фенилкетонурией и 15 ребят – муковисцидозом.
«В школах должно быть отдельное место хранения продуктов для ребят с этими заболеваниями и отдельное место приготовления. Если ребенок приносит из дома специальное питание, то должно быть предусмотрено место, где это разогревается», – заметила Алсу Асадуллина.
Еще у 341 ребенка есть пищевая аллергия, однако для них меню проработать почти невозможно, поэтому они из меню выбирают то, что им можно есть под контролем классного руководителя.
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