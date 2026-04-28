Депутат Госдумы РФ предложил закрыть «наливайки» по всей стране

Во всех регионах России вслед за Вологодской областью необходимо ввести запрет на «наливайки». Об этом изданию «Абзац» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Я считаю, что надо распространить [эту практику по всей России]. Это хороший пример. Я как врач могу сказать, что это очень правильное решение», – выразил уверенность парламентарий.

«Самое главное, мы будем оберегать людей от возможностей в любое время где-то выпить или где-то что-то приобрести вредное для здоровья», – добавил депутат.

Помимо «наливаек» в Вологодской области больше не работают алкомаркеты и точки продажи вейпов.