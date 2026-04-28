Руc Тат
16+
Общество 28 апреля 2026 19:36

Депутат Госдумы РФ предложил закрыть «наливайки» по всей стране

Во всех регионах России вслед за Вологодской областью необходимо ввести запрет на «наливайки». Об этом изданию «Абзац» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Я считаю, что надо распространить [эту практику по всей России]. Это хороший пример. Я как врач могу сказать, что это очень правильное решение», – выразил уверенность парламентарий.

«Самое главное, мы будем оберегать людей от возможностей в любое время где-то выпить или где-то что-то приобрести вредное для здоровья», – добавил депутат.

Помимо «наливаек» в Вологодской области больше не работают алкомаркеты и точки продажи вейпов.

читайте также
Путин подписал закон, который разрешил властям регионов РФ запрещать «наливайки»
«Единая Россия» проводит неделю тематических приемов для пожилых граждан Татарстана

«Единая Россия» проводит неделю тематических приемов для пожилых граждан Татарстана

Десант «Единой России» ознакомился с работой нового филиала детской поликлиники в Казани

Десант «Единой России» ознакомился с работой нового филиала детской поликлиники в Казани

