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Происшествия
6 апреля 2022  14:46
Елена Саляхова

Депутат Госдумы РФ Гильмутдинов просит Мосгорсуд выпустить Гафурова из СИЗО

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Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов направил обращение в Московский городской суд с просьбой освободить из-под стражи бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова.

«С учетом возраста Ильшата Гафурова, его заслуг, многочисленных обращений коллег, родных, я просил отправить его под домашний арест. Напоминаю, что я, как депутат, не имею права вмешиваться в ход следствия», – процитировал обращение Гильмутдинов.

На данный момент экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров находится в столичном СИЗО. Он был арестован по подозрению в подстрекательстве к убийству в декабре прошлого года. Гафурова сразу этапировали в Москву.

Неоднократно Гафуров пытался обжаловать свой арест, однако, Мосгорсуд оставлял его ходатайство без удовлетворения.

#Ильшат Гафуров #арест
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