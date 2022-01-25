Мосгорсуд оставил ректора КФУ Ильшата Гафурова в СИЗО

Московский городской суд оставил апелляционную жалобу ректора КФУ Ильшата Гафурова в СИЗО. Мужчина пытался обжаловать меру пресечения накануне, информация об этом появилась на сайте столичного суда.

В декабре прошлого года Басманный суд Москвы арестовал ректора по делу о заказном убийстве, его отправили в столичное СИЗО до 21 февраля.

Вчера Гафуров просил Мосгорсуд ограничиться домашним арестом. Однако, решение Басманного суда осталось без изменений — Ильшат Гафуров останется в СИЗО до 21 февраля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ректора КФУ Ильшата Гафарова задержали по подозрению в подстрекательстве к убийству. Следствие считает, что 29 августа 1999 года по наводке ректора был убит Елабужский депутат.

После задержания Гафурова этапировали в Москву, где после решения суда его поместили в СИЗО.