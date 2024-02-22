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Депутат Госдумы рассказала, что надо делать для популяризации института семьи в России
Для популяризации института семьи в России необходимо продолжать совершенствовать систему здравоохранения и образовательную инфраструктуру. Об этом заявила депутат Госдумы Татьяна Ларионова, выступая в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана.
«Счастливая семья — это здоровая семья, и на это должно работать наше здравоохранение. Счастливая семья — это семья, где есть дети, но, к сожалению, сегодня значительное количество мужчин и женщин не могут стать родителями из-за проблем со здоровьем. Значит, система здравоохранения должна быть нацелена на подготовку молодых людей к будущему родительству», — рассказала парламентарий.
Она также отметила, что несмотря на то, что по национальному проекту «Демография» строится очень большое количество детсадов, проблема их нехватки все еще остается в городах. Кроме того, существует недостаток в школах, школьных пристроях.
«И этот аспект также требует глубокого анализа, поскольку напрямую влияет на семейное благополучие», — отметила депутат.
22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.
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