Депутат Госдумы рассказал, как решить проблему ожирения в России

Сегодня ожирение стало одной из основных медицинских проблем как для мира, так и для России. Больше половины населения страны сегодня имеют избыточную массу тела. О путях решения проблемы «Татар-информу» рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов.

«Здесь требуется комплексное решение. Одним лишь спортзалом проблему не решишь. К тому же нет гарантий, что человек будет охотно ходить даже в бесплатный спортзал», – сказал парламентарий.

Есть виды ожирения, которые связаны со сбоями в эндокринной системе, однако зачастую ожирение связано с образом жизни человека. Государство, к сожалению, напрямую не может повлиять на эти процессы, считает Леонов.

«Если человек запустил себя, если он постоянно лежит на диване и пьет пиво, что вы сделаете с ним? Особенно в том случае, если ему это нравится», – задался вопросом депутат.

Глава Комитета ГД по охране здоровья считает эффективным инструментом пропаганду и информирование людей о том, как и чем наполнять свою жизнь.

«Это вопрос правильного образа жизни и идеологии, которая должна активно транслироваться врачебным сообществом. В обществе должен быть тренд на сохранение своего здоровья. И этот тренд есть, он набирает обороты. Сегодня все больше людей стараются питаться правильно и заниматься физической нагрузкой», – заключил Сергей Леонов.

Проблема лишнего веса обрела планетарные масштабы и, по словам экспертов, будет только усугубляться. О том, почему ожирение стало одной из главных проблем со здоровьем и чем болеют татарстанцы на фоне избыточного веса, читайте в материале «Татар-информа».