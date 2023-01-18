Путин поддержал идею возвращения в школьную программу ряда советских писателей

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда поддержал предложение о возвращении в обязательную школьную программу произведений некоторых советских писателей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, переговорю и с министром просвещения (Сергеем Кравцовым — прим. Т-и) по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать, уже советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений. Безусловно, над этим нужно подумать», — заявил российский лидер.

Перед этим один из участников разговора — создатель передвижного музея «Вещи блокадного Ленинграда» Валерий Исаков предложил возобновить изучение в школах романа «Молодая гвардия» Александра Фадеева, стихотворения «Сын артиллериста» Константина Симонова, романа «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Донских рассказов» Михаила Шолохова, рассказа «Русский характер» Алексея Толстого, романа «Горячий снег» Юрия Бондарева и документальной повести «Брестская крепость» Сергея Смирнова.

При этом автор инициативы высказал убежденность, что все эти тексты должны быть в основной программе, а не «факультативными и зависящими от того, хочет учитель этого (их изучения — прим. Т-и) или не хочет».

Ранее стало известно, что роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева вернется в основную образовательную программу с 2023 года по решению Минпросвещения РФ.